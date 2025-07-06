«Добрые, но своеобразные»: Путин высказался об отношениях России и США
Путин: У России и США всегда были добрые, но своеобразные отношения
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Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что на протяжении всей истории отношения между Москвой и Вашингтоном были доброжелательными. Обе стороны могли прийти к общим знаменателям, подчеркнул он.
Путин — об отношениях с США. Видео © Telegram / Зарубин
«У нас же всегда были на протяжении очень длительного времени очень добрые и своеобразные отношения с Соединёнными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании», — добавил глава государства.
Также президент отметил, что Россия реально поставляла оружие и помогала деньгами Штатам, когда была такая необходимость. Более того Путин напомним, что Москва поддержала Север, когда на территории США началась Гражданская война.
Ранее сообщалось, что 6 июня у Владимира Путина будет крайне насыщенный день. Сначала российский лидер посетит выставку ОНФ под названием «Всё для Победы!», после чего примет участие в церемонии награждения тех, кто внёс вклад в поддержку участников СВО. Позднее глава государства в формате онлайн присоединится к пленарному заседанию саммита БРИКС.