Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 10:48

«Добрые, но своеобразные»: Путин высказался об отношениях России и США

Путин: У России и США всегда были добрые, но своеобразные отношения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что на протяжении всей истории отношения между Москвой и Вашингтоном были доброжелательными. Обе стороны могли прийти к общим знаменателям, подчеркнул он.

Путин — об отношениях с США. Видео © Telegram / Зарубин

«У нас же всегда были на протяжении очень длительного времени очень добрые и своеобразные отношения с Соединёнными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании», — добавил глава государства.

Также президент отметил, что Россия реально поставляла оружие и помогала деньгами Штатам, когда была такая необходимость. Более того Путин напомним, что Москва поддержала Север, когда на территории США началась Гражданская война.

«Опыт учтён»: В Кремле рассказали о сливе Макроном деталей разговора с Путиным
«Опыт учтён»: В Кремле рассказали о сливе Макроном деталей разговора с Путиным

Ранее сообщалось, что 6 июня у Владимира Путина будет крайне насыщенный день. Сначала российский лидер посетит выставку ОНФ под названием «Всё для Победы!», после чего примет участие в церемонии награждения тех, кто внёс вклад в поддержку участников СВО. Позднее глава государства в формате онлайн присоединится к пленарному заседанию саммита БРИКС.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • Россия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar