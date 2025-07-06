«Добрые, но своеобразные»: Путин высказался об отношениях России и США

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что на протяжении всей истории отношения между Москвой и Вашингтоном были доброжелательными. Обе стороны могли прийти к общим знаменателям, подчеркнул он.

Путин — об отношениях с США. Видео © Telegram / Зарубин

«У нас же всегда были на протяжении очень длительного времени очень добрые и своеобразные отношения с Соединёнными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании», — добавил глава государства.

Также президент отметил, что Россия реально поставляла оружие и помогала деньгами Штатам, когда была такая необходимость. Более того Путин напомним, что Москва поддержала Север, когда на территории США началась Гражданская война.