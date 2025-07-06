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6 июля, 13:06

«Бьются за страну»: Путин раскрыл численность российских кибердружин

Путин: В российских кибердружинах состоит 60 тысяч подготовленных специалистов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин сообщил, что в народных кибердружинах страны состоит более 60 тысяч опытных специалистов. Такое заявление он сделал в ходе выступления на форуме «Все для победы!», организованном Народным фронтом.

«В народных кибердружинах уже 60 тысяч закалённых опытных бойцов. Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае — бьются за страну, за правду, отстаивают наши ценности и интересы», — заявил Путин.

По словам Путина, эти специалисты составляют важную часть обороны страны в цифровом пространстве. Их работа направлена на защиту национальных интересов и противодействие угрозам в информационной сфере.

К слову, кибердружина представляет собой добровольческое движение, объединяющее граждан для мониторинга и выявления противоправного контента в Сети. Участники инициативы активно сотрудничают с правоохранительными органами, сообщая о найденных нарушениях через официальные ресурсы.

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Как сообщал Life.ru ранее, сегодня, 6 июля, у президента Путина запланирован ряд мероприятий. В настоящий момент он находится в Национальном центре «Россия», где проходит выставка «Всё для Победы!», демонстрирующая результаты трёхлетней деятельности Народного фронта.

Алиса Хуссаин
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