«Бьются за страну»: Путин раскрыл численность российских кибердружин
Путин: В российских кибердружинах состоит 60 тысяч подготовленных специалистов
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин сообщил, что в народных кибердружинах страны состоит более 60 тысяч опытных специалистов. Такое заявление он сделал в ходе выступления на форуме «Все для победы!», организованном Народным фронтом.
«В народных кибердружинах уже 60 тысяч закалённых опытных бойцов. Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае — бьются за страну, за правду, отстаивают наши ценности и интересы», — заявил Путин.
По словам Путина, эти специалисты составляют важную часть обороны страны в цифровом пространстве. Их работа направлена на защиту национальных интересов и противодействие угрозам в информационной сфере.
К слову, кибердружина представляет собой добровольческое движение, объединяющее граждан для мониторинга и выявления противоправного контента в Сети. Участники инициативы активно сотрудничают с правоохранительными органами, сообщая о найденных нарушениях через официальные ресурсы.
Как сообщал Life.ru ранее, сегодня, 6 июля, у президента Путина запланирован ряд мероприятий. В настоящий момент он находится в Национальном центре «Россия», где проходит выставка «Всё для Победы!», демонстрирующая результаты трёхлетней деятельности Народного фронта.