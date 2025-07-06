«Бьются за страну»: Путин раскрыл численность российских кибердружин

Глава государства Владимир Путин сообщил, что в народных кибердружинах страны состоит более 60 тысяч опытных специалистов. Такое заявление он сделал в ходе выступления на форуме «Все для победы!», организованном Народным фронтом.

«В народных кибердружинах уже 60 тысяч закалённых опытных бойцов. Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае — бьются за страну, за правду, отстаивают наши ценности и интересы», — заявил Путин.

По словам Путина, эти специалисты составляют важную часть обороны страны в цифровом пространстве. Их работа направлена на защиту национальных интересов и противодействие угрозам в информационной сфере.

К слову, кибердружина представляет собой добровольческое движение, объединяющее граждан для мониторинга и выявления противоправного контента в Сети. Участники инициативы активно сотрудничают с правоохранительными органами, сообщая о найденных нарушениях через официальные ресурсы.