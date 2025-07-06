Путин рассказал, как списанные авто госведомств решили отправлять в зону СВО
Путин: Передача списанных авто на фронт была инициирована военным командованием
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Президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе командования списанные автомобили из государственных учреждений будут направлены в зону СВО. Заявление прозвучало на выставке Народного фронта «Всё для Победы!».
Участники мероприятия поблагодарили главу государства за предоставленную возможность отправлять списанные автомобили сразу на фронт, отказавшись от их продажи.
«Эта была просьба командующих, напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут», — отметил Путин.
В рамках форума президент награждает людей, внёсших вклад в поддержку участников СВО, их семей, а также жителей приграничных регионов, Донбасса и Новороссии. Кроме того, Путин посетил выставку, посвящённую трёхлетней годовщине проекта «Всё для победы!».