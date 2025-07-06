Путин обсудит возможность коротких командировок медиков в госпитали на СВО

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность проработать с правительством и Минобороны вопрос о предоставлении гражданским врачам возможности совершать короткие рабочие командировки в военные госпитали, находящиеся вблизи передовой. Эта инициатива поступила к главе государства во время посещения выставки Народного фронта «Всё для Победы!». Обратившиеся пояснили, что текущие правила требуют от медиков, желающих помогать в полевых госпиталях у линии соприкосновения, подписывать длительные договоры.