Путин обсудит возможность коротких командировок медиков в госпитали на СВО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин выразил готовность проработать с правительством и Минобороны вопрос о предоставлении гражданским врачам возможности совершать короткие рабочие командировки в военные госпитали, находящиеся вблизи передовой. Эта инициатива поступила к главе государства во время посещения выставки Народного фронта «Всё для Победы!». Обратившиеся пояснили, что текущие правила требуют от медиков, желающих помогать в полевых госпиталях у линии соприкосновения, подписывать длительные договоры.
«Я переговорю и с правительством, и с Минобороны», — ответил на соответствующий вопрос глава государства.
Напомним, что ранее Life.ru писал о планах Путина на 6 июля. Президент России уже прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит выставка «Всё для Победы!». Она посвящено итогам работы Народного фронта за три года.