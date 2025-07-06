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6 июля, 12:13

Путин обсудит возможность коротких командировок медиков в госпитали на СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность проработать с правительством и Минобороны вопрос о предоставлении гражданским врачам возможности совершать короткие рабочие командировки в военные госпитали, находящиеся вблизи передовой. Эта инициатива поступила к главе государства во время посещения выставки Народного фронта «Всё для Победы!». Обратившиеся пояснили, что текущие правила требуют от медиков, желающих помогать в полевых госпиталях у линии соприкосновения, подписывать длительные договоры.

«Я переговорю и с правительством, и с Минобороны», — ответил на соответствующий вопрос глава государства.

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Напомним, что ранее Life.ru писал о планах Путина на 6 июля. Президент России уже прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит выставка «Всё для Победы!». Она посвящено итогам работы Народного фронта за три года.

Ольга Сливченко
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