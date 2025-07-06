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Регион
6 июля, 13:09

«За искреннее служение Отечеству»: Путин поблагодарил волонтёров Народного фронта

Путин поблагодарил волонтёров Народного фронта за преданность и труд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин выразил благодарность волонтёрам Народного фронта за их труд и искреннее служение Отечеству. Это заявление было сделано в ходе его визита в Национальный центр «Россия» в Москве, где проходила выставка «Всё для Победы!», посвящённая итогам трёхлетней работы организации.

«Здесь собрались люди решительные, твёрдые в своих убеждениях, настоящие патриоты из всех регионов нашей огромной страны. Благодарю вас за труд, за искреннее, преданное служение Отечеству», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что волонтёры играют ключевую роль в поддержке различных инициатив, направленных на помощь участникам специальной военной операции и их семьям, а также на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий. Он выразил уверенность, что совместные усилия граждан и государства помогут преодолеть текущие вызовы и укрепить страну.

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Напомним, что в рамках визита в Наццентр президент также принял участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам специальной военной операции (СВО), их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Выставка «Всё для Победы!» организована благотворительным фондом с одноименным названием, который начал свою деятельность в 2022 году.

Полина Никифорова
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