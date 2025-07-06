«За искреннее служение Отечеству»: Путин поблагодарил волонтёров Народного фронта

Глава государства Владимир Путин выразил благодарность волонтёрам Народного фронта за их труд и искреннее служение Отечеству. Это заявление было сделано в ходе его визита в Национальный центр «Россия» в Москве, где проходила выставка «Всё для Победы!», посвящённая итогам трёхлетней работы организации.

«Здесь собрались люди решительные, твёрдые в своих убеждениях, настоящие патриоты из всех регионов нашей огромной страны. Благодарю вас за труд, за искреннее, преданное служение Отечеству», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что волонтёры играют ключевую роль в поддержке различных инициатив, направленных на помощь участникам специальной военной операции и их семьям, а также на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий. Он выразил уверенность, что совместные усилия граждан и государства помогут преодолеть текущие вызовы и укрепить страну.