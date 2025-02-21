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21 февраля, 14:31

«С удовольствием!»: Богомолов пообещал подумать о создании спектакля про победы Путина

Богомолов заявил, что подумает о создании пьесы про победы Путина

Режиссёр Константин Богомолов пообещал подумать о создании спектакля про победы президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, отметив, что как только появится соответствующая пьеса — примется за дело. Видео ответа создателя «Содержанок» репортёр опубликовал в своём авторском телеграм-канале.

Режиссёр Константин Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля про победы Путина. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Ну, если кто-то напишет пьесу об этом — с удовольствием!» — отметил режиссёр.

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А накануне Life.ru сообщал, что Путин обнял супругу Богомолова, журналистку Ксению Собчак. Это произошло на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Перед тем как уйти, президент пообщался с вдовой политика Людмилой Нарусовой. Затем он подошёл к Ксении Собчак, обнял её за плечи и поцеловал в щёку, после чего попрощался со всеми присутствующими.

Обложка ©

Telegram / Юнашев LIVE

Александра Мышляева
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