«С удовольствием!»: Богомолов пообещал подумать о создании спектакля про победы Путина

Режиссёр Константин Богомолов пообещал подумать о создании спектакля про победы президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, отметив, что как только появится соответствующая пьеса — примется за дело. Видео ответа создателя «Содержанок» репортёр опубликовал в своём авторском телеграм-канале.

А накануне Life.ru сообщал, что Путин обнял супругу Богомолова, журналистку Ксению Собчак. Это произошло на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Перед тем как уйти, президент пообщался с вдовой политика Людмилой Нарусовой. Затем он подошёл к Ксении Собчак, обнял её за плечи и поцеловал в щёку, после чего попрощался со всеми присутствующими.