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24 декабря, 09:33

«Свечку не держала»: Собчак отреагировала на слухи об изменах Богомолова

Собчак побеседовала с блогером, который распустил слухи про измену Богомолова

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи об изменах своего мужа, режиссёра Константина Богомолова. В интервью с блогером Антоном S она не подтвердила и не опровергла информацию о возможных «любовных похождениях» благоверного, заявив только, что свечку не держала.

«Послушай, я свечку не держала, но где ты берёшь набор рандомных людей?! Тебе кто-то прислал, что Софья спит с Богомоловым. Просто вот опять же — это всего лишь сообщение. Ты не думаешь, что можно с разных аккаунтов очернить человека и написать кучу всяких правдоподобных вещей?» — ответила ему Собчак.

Интересно, что слухи распространил сам блогер. Он как-то упомянул, что Богомолов на стороне встречается с актрисой Софьей Синицыной, которой приписывали отношения с Фёдором Бондарчуком. Стоит отметить, что в своём блоге светский сплетник часто опирается на анонимные источники. Что касается Синицыной, она предпочитает не комментировать эти слухи. Артистка не подтвердила ни роман с Богомоловым, ни с Бондарчуком.

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Ранее Life.ru сообщал о скандальном инциденте, связанном с главным изменщиком года — рэпером Natan. Выяснилось, что у артиста были отношения не только с блогером Валерией Чекалиной и певицей Бьянкой, но и с моделью Ксенией Гато, которая забеременела от него одновременно с его женой. Тем не менее на съёмках шоу «Звёзды в джунглях» его супруга публично заявила о готовности простить Натана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Александра Мышляева
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