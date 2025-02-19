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19 февраля, 20:00

Владимир Путин обнял Ксению Собчак перед уходом с концерта памяти её отца

Путин покинул концерт памяти Собчака, обняв его дочь Ксению на прощание

Владимир Путин на памятном концерте. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин на памятном концерте. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял участие в концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который приурочен к 25-летию со дня его смерти. Мероприятие состоялось в Академической филармонии имени Шостаковича в Северной столице.

Глава государства назвал Собчака человеком с огромным авторитетом, который заложил основы современной России. Путин подчеркнул, что провёл с ним много времени и неоднократно становился свидетелем таланта политика «заражать» окружающих своими идеями.

«Александрович Собчак, безусловно, был государственником, как я уже сказал, ставил значимость суверенитета и единства страны наравне с ценностями демократии и прав человека и никогда не отступал от этих взглядов. Был человеком прямым, честным и порядочным», — сказал Путин.

Перед уходом Путин пообщался с вдовой политика Людмилой Нарусовой, обменявшись с ней несколькими словами. Затем президент подошёл к Ксении Собчак. Президент приобнял её за плечи и поцеловал в щёку, после чего попрощался с присутствующими и покинул мероприятие.

Путин в Петербурге почтит память Собчака в 25-ю годовщину его смерти
Путин в Петербурге почтит память Собчака в 25-ю годовщину его смерти

Напомним, что несколькими часами ранее Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Санкт-Петербурге. Он поговорил с вдовой политика Людмилой Нарусовой, поздоровался с дочерью Ксенией, обнял его внука Платона и поговорил с ребёнком об учёбе.

Тимур Хингеев
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