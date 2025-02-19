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19 февраля, 09:15

Путин в Петербурге почтит память Собчака в 25-ю годовщину его смерти

Песков: Путин почтит память Анатолия Собчака в 25-ю годовщину его смерти

Анатолий Собчак. Обложка © ТАСС / Смольский Сергей

Анатолий Собчак. Обложка © ТАСС / Смольский Сергей

По случаю 25-летия с момента смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в среду, 19 февраля, пройдёт мемориальное мероприятие. В нём также примет участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин будет вспоминать Собчака в связи с годовщиной. Примет участие в соответствующих мемориальных мероприятиях», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Путин и Собчак вместе работали в петербургской мэрии в 1990-е годы. Анатолий Собчак, напомним, умер в возрасте 62 лет 19 февраля 2000 года во время рабочей поездки в Калининградскую область. В связи с трагической датой в Петербурге сегодня проходит день памяти.

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А ранее Песков допустил, что переговоры между Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом могут пройти до конца февраля. При этом он допустил, что, возможно, они состоятся позже.

Мария Любицкая
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