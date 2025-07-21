«Очень гордимся»: «Бурановские бабушки» довольны почётным званием «Миротворец»

«Бурановские бабушки» гордятся тем, что попали в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», заявила продюсер музыкального коллектива Ксения Рубцова. Она также пошутила, что артистки довольны новым почётным званием.

«Передайте, пожалуйста, всему миру, что мы очень гордимся таким почётным званием «Миротворец» и то, что на нас обратила внимание Украина, значит, мы всё правильно делаем и будем продолжать это делать», — отметила собеседница издания «Абзац».

Авторы материала уточнили, что в базу сайта попали Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова. Их обвинили в якобы выступлениях на территориях Крыма и Донбасса. Кроме того, в базе сайта находятся участницы, выступавшие в 2012 году на Евровидении.