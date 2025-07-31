Тина Канделаки объявлена в розыск на Украине по обвинению СБУ

Служба безопасности Украины объявила в розыск гендиректора ТНТ Тину Канделаки. Соответствующая информация размещена в базе данных ведомства с марта 2022 года.

Украинские правоохранители инкриминируют Канделаки действия, квалифицированные как «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны».

В 2017 году личные данные Канделаки были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом для включения послужили её поездки в Крым и публичная поддержка политики России в отношении полуострова.