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31 июля, 02:40

Тина Канделаки объявлена в розыск на Украине по обвинению СБУ

Тина Канделаки. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tina_kandelaki

Тина Канделаки. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tina_kandelaki

Служба безопасности Украины объявила в розыск гендиректора ТНТ Тину Канделаки. Соответствующая информация размещена в базе данных ведомства с марта 2022 года.

Украинские правоохранители инкриминируют Канделаки действия, квалифицированные как «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны».

В 2017 году личные данные Канделаки были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом для включения послужили её поездки в Крым и публичная поддержка политики России в отношении полуострова.

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Ранее СБУ объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова. Ему, как и остальным российским артистам и политикам, инкриминируется «покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Он разыскивается спецслужбой с 3 марта 2022 года.

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Тимур Хингеев
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