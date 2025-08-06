«Миротворец»* опубликовал данные ещё 18 российских детей, включая младенцев

Украинский сайт «Миротворец»* вновь разместил персональные данные 18 несовершеннолетних, среди которых — четверо детей 2021 года рождения, сообщает РИА Новости. Ранее в базе уже появлялись сведения о четырёхлетнем ребёнке и ещё 13 несовершеннолетних — эти данные были удалены, но теперь анкеты вновь доступны.

Во всех случаях детям инкриминируется «покушение на суверенитет Украины» и «незаконное пересечение границы» — причиной послужили поездки через Ростовскую область в ЛНР и ДНР. В опубликованных карточках содержатся ФИО, даты рождения, номера документов и автомобилей. Формулировки предполагают, что несовершеннолетние якобы сознательно нарушили украинское законодательство.

Публикация личных данных несовершеннолетних на «Миротворце»* происходит не впервые. Ранее в базу включались российские школьники, а также 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Сайт регулярно подвергается критике со стороны правозащитников, международных организаций и МИД России за распространение персональной информации и угрозы в адрес указанных лиц.