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21 июля, 20:22

Журналистка Юлия Латынина* попала в базу «Миротворца» за дискредитацию Киева

Юлия Латынина*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yulia Latynina

Юлия Латынина*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yulia Latynina

Журналистка и писательница Юлия Латынина* попала в базу данных украинского сайта «Миротворец», где ей предъявили обвинения в дискредитации властей Украины и препятствовании деятельности ВСУ.

Также авторы сайта утверждают, что Латынина* занималась «распространением российской пропаганды под видом оппозиционной деятельности».

В качестве доказательств «антиукраинской позиции» журналистки в базу были внесены различные её высказывания. В частности, упоминается твит Латыниной о том, что Москва выйдет победителем из конфликта с Киевом из-за решения президента США Дональда Трампа принять участие в военных действиях между Ираном и Израилем.

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Напомним, ранее в отношении Латыниной* ввёл санкции главарь киевского режима Владимир Зеленский. В Киеве это решение объяснили тем, что публицистка якобы распространяет антиукраинскую пропаганду.

* Физлицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.

Юния Ларсон
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