Зачем Юлия Латынина сбежала в Эстонию и как она продаёт русофобию Журналистка Юлия Латынина* активно отрабатывает западные гранты на русофобской тематике. Сейчас она в Таллине, но основные активы остались в России. Например, роскошное жильё в "Патриках", сдаваемое за полтора миллиона рублей в месяц. Как она живёт? 30492 30492 Юлия Латынина*. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /Julia.Latynina

За что Юлию Латынину* признали иноагентом

— Как поймать русского солдата? На него можно ставить ловушку с приманкой в виде стиральной машины, — с самого начала СВО Юлия Латынина* глумится над своей родиной и тиражирует все проукраинские фейки.

— Российская армия не умеет воевать, и ей разрешено убивать мирных жителей. Отовсюду она бежала, забирая пылесосы! — не успокаивается она.

— Российское высокоточное оружие денацифицировало уже сотню детей в Мариуполе. Мой друг, занимающийся волонтёрством, пишет, что детское питание больше не нужно везти, — всех детей убили, — иногда складывается впечатление, что Латыниной* всё равно что лгать, лишь бы оскорблять Россию и её военнослужащих.













Журналистка называет наше государство "фейкототалитарным режимом нищих", наше ядерное оружие — "мифом".

А ещё Латынина* призывает завидовать Незалежной.

— На самом деле надо завидовать [Украине], потому что это и есть демократия. Демократия — это всегда ревности, рейтинги, апелляции к чувствам и хотелкам избирателей! — так Латынина* прокомментировала слухи о конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным. Ей нравятся оба. Первого она защищает от нападок Запада — мол, не делайте из него козла отпущения. Второго благодарит за якобы бережное отношение к украинским солдатам.

Юлия Латынина*. Фото © ТАСС / Анатолий Струнин

Не осталась Латынина* в стороне и от военных действий в секторе Газа.

— Вопреки крикам: никогда ещё война не велась так гуманно, как её ведёт ЦАХАЛ! — со свойственной ей безапелляционностью заявила журналистка.

Почему Латынина* — "стрелка осциллографа"

В первые месяцы СВО Юлия Латынина* предсказывала российской экономике крах и переход на натуральное хозяйство.

— Говорим: "Леопард", подразумеваем: "наступление". Всё! Сухопутный коридор до Крыма обречён. Кикец сухопутному коридору! — в начале этого года журналистка буквально источала из себя уверенность в успехе украинского контрнаступа.

В последнее время и россияне-предатели, и украинцы подсмеиваются над Латыниной*. "Бабуль, есть хоть одна тема, в которой ты не эксперт?". "Пожалуйста, не пишите больше про Украинскую армию. Информации у вас нет, а гипотезы у вас так себе". "Ваши прогнозы сбываются с точностью до наоборот". Таких комментариев под её постами становится всё больше.

Типичная реакция на посты Юлии Латыниной*. Фото © Twitter / YLatynina

Недоброжелатели часто называют Юлию Латынину* "стрелкой осциллографа". Мем появился после выхода её книги "Земля войны", в которой она использовала метафору "металась, как стрелка осциллографа". Это ошибка: у осциллографов нет стрелок. Подобные ошибки для Латыниной* не редкость. Например, она дважды путала Коперника с Джордано Бруно, утверждая, что на костре сожгли первого, а не второго.



Несмотря на постоянные ошибки и неточности, Латынина* продолжает считать себя экспертом абсолютно во всём.











Война, политика, экономика ещё ладно, но Юлия Латынина* разбирается даже в интимной жизни лебедей.

Как Юлия Латынина* прославилась

Юлия Латынина* — коренная москвичка из номенклатурной семьи. Её отец состоял в Союзе писателей СССР, переводил на русский язык узбекские романы и стихи. Мать трудилась литературоведом и критиком, заседала в жюри Букеровской премии. Родители дали дочке превосходное образование. Накануне перестройки Латынина* окончила с красным дипломом Литературный институт имени Максима Горького, после отправилась на стажировку в бельгийский Лувенский католический университет. Вернувшись, отучилась в альма-матер ещё и в аспирантуре, став кандидатом филологических наук. А потом снова поехала грызть гранит науки за границу, в Англию, в Королевский колледж Лондона.

В 90-х Юлия Латынина* стала журналисткой, специализировавшейся на экономике. Она писала для изданий "Сегодня", "Известия", "Совершенно секретно", "Новая газета"***, "Эксперт". В нулевых получила свою авторскую еженедельную программу "Код доступа" на радио "Эхо Москвы"****. Приглашали её и на телевидение — НТВ, ОРТ и "Рен-ТВ". А ещё Латынина* — писатель, лауреат разных литературных премий. Самые известные её книги: "Охота на Изюбря", "Промзона" и "Земля войны".

Латынину* не раз подозревали в предвзятости. Резкой критике она, например, подвергалась в Южной Осетии и Абхазии. Там её обвиняли в "идеализация Грузии", "распространении заведомо ошибочных сведений", "проамериканской позиции".

Юлия Латынина* в молодости. Фото © Style313.ru

По политическим взглядам Юлия Латынина* относит себя к либертарианцам-рыночникам. В 1994 году она вступила в партию Егора Гайдара. В 2004-м стала соучредителем оппозиционной организации, в которой состояли сплошь будущие иноагенты-заукраинцы: Дмитрий Муратов*, Виктор Шендерович*, Владимир Кара-Мурза* и Гарри Каспаров*. В 2011-м она горячо поддержала Алексея Навального*****.

Про личную жизнь Юлии Латыниной* не известно ничего. Ей приписывали романы с ныне покойным олигархом Борисом Березовским и переметнувшимся на Украину медиаменеджером Евгением Киселёвым*. Лайф выяснил, что в молодости она была близкой подругой Уильяма Брюса Морроу, высокопоставленного сотрудника нефтяной компании "ТНК-ВР менеджмент". Но официально мужа у Латыниной никогда не было. Отсутствует информация и про детей. Либо их нет, либо она их спрятала в других странах и под другими фамилиями.

Впрочем, однажды Юлия Латынина* угодила в забавную ситуацию. Когда она вышла в эфир из своей квартиры, за её спиной сзади промелькнул какой-то мужчина в трусах.

Мужик в трусах на заднем плане во время эфира Юлии Латыниной*. Видео © latynina.tv

Как Юлия Латынина* эмигрировала в Эстонию

К 2017 году у Юлии Латыниной* развелось уже критическое количество врагов и недоброжелателей. Сначала журналистку облили фекалиями на улице в центре Москвы. Затем опылили вонючей жидкостью её особняк в Подмосковье. После был ночной поджог её машины — старенькой BMW. Складывалось впечатление, что Латыниной* пакостит какая-то праворадикальная молодёжь.

— Сейчас от журналиста требуются факты и умение полемизировать, с чем у Латыниной* полный швах. Потому помидорный уровень полемики с такими людьми, которые ни к какой полемике не способны, вполне правильный. Дзынь мороженым в ухо, чпок помидором в лоб! — так объяснил происходящее с ней известный публицист Дмитрий Галковский.

Юлия Латынина* вместе со своими престарелыми родителями эмигрировала в Таллин и возвращаться не собирается.

Латынину* обливают фекалиями в центре Москвы. Фото © Life.ru

В Таллине Юлия Латынина* создала две компании по производству контента. Через них она получает деньги за рекламу, донаты от подписчиков и гранты от Запада. Интересно, что после начала СВО годовые доходы обоих её прибалтийский юрлиц резко выросли: у MTÜ LatyninaOrg — с €54 тысяч до €220 тысяч, у OÜ Latyninatv — с нуля до €23,8 тысячи. Всего же в Эстонии, по данным местных бизнес-регистров, Латынина* заработала €750 тысяч за последние пять лет.

Обе компании Латыниной* зарегистрированы в жилом доме на проспекте Дружбы. Скорее всего, журналистка там и живёт. Стоимость двухкомнатной квартиры — до €300 тысяч.

Вероятно, именно в этом доме в Таллине живёт Латынина*

По некоторым данным, в эмиграции Юлия Латынина* также жила в Израиле и Польше.

Что у Латыниной* осталось в России

До своего отъезда Юлия Латынина* была прописана в квартире площадью 313 квадратов в историческом доходном доме. Адрес самый престижный: первая линия Патриарших прудов, улица Малая Бронная. Сразу после начала СВО эти хоромы выставляли на продажу за 240 млн рублей, но сейчас они сдаются за полтора миллиона рублей в месяц.

— Прекрасная двухуровневая квартира в стиле ар-деко с великолепными видами на Патриаршие пруды, расположенная на втором и третьем этажах фасадного особняка, построенного в 1910 году как доходный дом Е.Э. Соколовой по проекту архитектора Б.А. Альберти. Парадный подъезд, лифт, круглосуточный консьерж. В квартире установлена система "умный дом". Все 24 окна с двойными деревянными стеклопакетами и бронированными стёклами, что обеспечивает полную тишину и безопасность. Внутри есть гардеробные, постирочная, хаммам, каминная зона с эркером, домашний кинотеатр с барной стойкой, на второй уровень ведёт оригинальная чугунная лестница, — рекламируют риелторы.









У семьи журналистки может оставаться в собственности и другая недвижимость в Москве: двушка в хрущёвке у ВДНХ за 12 млн рублей и трёшка в "сталинке" на Кутузовском проспекте за 25 млн рублей.

Латынины до эмиграции также владели двумя дачами. В одинцовской Баковке у них имелся собственный особняк стоимостью около 150 млн рублей. А в писательском Переделкине они делили коттедж с наследниками писателя Всеволода Иванова. Дом находится рядом с дачей-музеем Пастернака и представляет культурно-историческую ценность, например, в нём долгое время жила Лиля Брик.

Историческая дача Латыниных* в Переделкине. Фото © Baulo.club1

* Признаны иноагентами в РФ. ** Instagram запрещён в РФ; принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ. *** "Эхо Москвы" было отключено от эфирного вещание Роскомнадзором. **** У "Новой газеты" отозвана лицензия по решению суда. ***** Навальный признан иноагентом и экстремистом в РФ.

Юлия Латынина*. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Julia.Latynina Почему Латынина* стала русофобкой? 0 Она всегда ею была, просто скрывала до поры до времени Это чтобы получать деньги от западных спонсоров С возрастом с головой стало плохо Я не знаю, кто такая Латынина, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров