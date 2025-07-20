На Украине объявлены персональные санкции в отношении российской журналистки и писательницы Юлии Латыниной*. Указ об этом подписал Владимир Зеленский, документ размещён на его сайте. Причины введения ограничений против Латыниной*, которая ранее рьяно поддерживала Киев и осуждала СВО, не объясняются.

Предположительно, Латынина* навлекла на себя гнев киевского режима после острых высказываний, сделанных в последние месяцы. В частности журналистка неожиданно заявила, что СВО следует довести до конца, а Украину – ликвидировать, так как в нынешнем виде она представляет «стратегическую опасность для России». Иноагентка также осудила своих бывших партнёров-оппозиционеров, рассуждающих об уничтожении РФ и становлении вместо неё некой страны «прекрасного будущего».

Помимо Латыниной*, Зеленский вёл санкции против экс-нардепа Натальи Королевской, бизнесмена Геннадия Балашова, блогера Андрея Луганского и администратора одного из пророссийских пабликов Татьяны Аксененко.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины включила певца Николая Баскова в перечень разыскиваемых лиц. Согласно данным на сайте ведомства, артист числится в базе с марта 2022 года.