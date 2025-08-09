Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 18:25

Настю Ивлееву внесли в базу данных сайта Миротворец*

Анастасия Ивлеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyaivleeva

Анастасия Ивлеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyaivleeva

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Её «досье» появилось на ресурсе.

Звезду «Орла и решки» обвиняют сразу по нескольким статьям. Список её «прегрешений», по версии администрации сайта таков: «пропаганда войны», поддержка Российской Федерации, «покушение на суверенитет Украины», «участие в контрабанде грузов».

Психолог объяснила, почему Ивлеева скрывала истинное «Я» за «фермерской романтикой»
Психолог объяснила, почему Ивлеева скрывала истинное «Я» за «фермерской романтикой»

Ранее Life.ru рассказывал, что на «Миротворец»* попала российская певица украинского происхождения Анна Асти. Однако не стоит думать, что администрация экстремистского ресурса борется исключительно с отечественными артистами, они зашли намного дальше. Ранее в базу сайта данных внесли четырёхлетнего ребёнка из России, а позднее там появились карточки ещё 18 детей, причём среди них есть даже младенцы «покусившиеся на суверенитет» Незалежной.

*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Настя Ивлеева
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar