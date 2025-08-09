Настю Ивлееву внесли в базу данных сайта Миротворец*

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Её «досье» появилось на ресурсе.

Звезду «Орла и решки» обвиняют сразу по нескольким статьям. Список её «прегрешений», по версии администрации сайта таков: «пропаганда войны», поддержка Российской Федерации, «покушение на суверенитет Украины», «участие в контрабанде грузов».