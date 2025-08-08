Психолог объяснила, почему Ивлеева скрывала истинное «Я» за «фермерской романтикой»
Психолог Гамаюн: Блогерше Насте Ивлеевой нужна была тишина для исцеления
Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / НАСТЕЖЬ
После скандала с «голой вечеринкой» блогерша Настя Ивлеева отказалась от яркого образа и стала придерживаться более естественного вида. Однако недавно она впервые за полтора года сделала красный маникюр, сравнив себя с «хищницей», на что обратила внимание психолог Элена Гамаюн. По её словам, звезда вернулась к своему истинному «Я», тогда как раньше она скрывала настоящую личность за образом, связанным с «фермерской романтикой».
Эксперт подчеркнула, что Ивлеева — человек демонстрационного типа психики, такова её природа. Внутренний настрой звезды требует быть на виду, находиться в центре внимания и отражаться в глазах публики. Она — яркая, творческая и медийная личность.
«Она из тех, кто светится, когда на неё смотрят. И наоборот — гаснет, когда тишина. Для неё внимание — как воздух. Она пыталась уйти в тень. Да, это тоже путь. Бывают периоды, когда даже самым ярким из нас нужно отступить, чтобы переосмыслить, чтобы исцелиться», — отметила собеседница портала «Страсти».
По её словам, некоторые могут считать возвращение Ивлеевой к привычному образу эпатажем или хайпом, однако энергия блогерши — это энергия публичности и артистизма, реакции и движения. Она должна быть в процессе, в контакте с миром и в постоянном движении, ведь её ресурс и инструмент реализации. Затихание противоречит природе её души.
