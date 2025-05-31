«Я думаю, она главная»: Свекровь Ивлеевой рассказала о первостепенной женщине в жизни своего сына

Свекровь Анастасии Ивлеевой прокомментировала свою свадьбу свою сына Филиппа Бегака с блогершей. Дарья Семёнова, художница и жительница полуострова, не присутствовала на торжестве, но успела познакомиться с Настей ранее.

По словам Семёновой, её сын — человек непростой. Он не прощает лжи, бездействия и халатности, что делает совместную жизнь с ним настоящим испытанием.

Женщина добавила, что старается держаться в стороне от дел семьи, чтобы не повторить ошибок собственной свекрови. При этом к невесткам, которых у Бегака за последние годы было не меньше трёх, она относится спокойно.

«У Фила есть дочь Василиса, я думаю, она — главная», — отметила мама Бегака в разговоре с изданием «СтарХит».