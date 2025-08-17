Певца Shaman и Мизулину внесли в базу Миротворца*

Украинский сайт «Миротворец»* включил в базу певца Shaman (Ярослав Дронов) и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Информация о певце была добавлена на сайт в марте 2023 года — поводом стали его выступления в Крыму и Донбассе. Администрация ресурса обвиняет артиста в поддержке спецоперации. В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Shaman обвинения в признании правомерными действий России.

Екатерина Мизулина была внесена в базу «Миротворца»* также в 2023 году. Её обвиняют в поддержке СВО и якобы «пропаганде войны».

Ранее украинский сайт «Миротворец»* внёс в свою базу данных двух молодых футболистов московского ЦСКА — 19-летнего Кирилла Глебова и 20-летнего Матвея Кисляка. Основанием для этого стало их участие в церемонии перед матчем 28-го тура Российской Премьер-лиги против «Краснодара» 10 мая, когда спортсмены вышли на поле вместе с детьми участников специальной военной операции.