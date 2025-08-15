Встреча Путина и Трампа
15 августа, 20:13

Футболистов ЦСКА Глебова и Кисляка внесли в базу Миротворца*

Игрок ЦСКА Кирилл Глебов. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Украинский сайт «Миротворец»* внёс в свою базу данных двух молодых футболистов московского ЦСКА — 19-летнего Кирилла Глебова и 20-летнего Матвея Кисляка. Основанием для этого стало их участие в церемонии перед матчем 28-го тура Российской Премьер-лиги против «Краснодара» 10 мая, когда спортсмены вышли на поле вместе с детьми участников специальной военной операции.

На сайте «Миротворца»* действия футболистов были расценены как «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины». При этом сама церемония проходила в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кирилл Глебов является воспитанником академии ЦСКА и выступает за основную команду с лета 2023 года. За это время полузащитник провёл 50 матчей, в которых забил семь голов. Его коллега Матвей Кисляк также представляет академию ЦСКА, с зимнего трансферного окна 2024 года играет за основной состав, где в 49 матчах отметился пятью забитыми мячами.

Ранее в базе «Миротворца»* были опубликованы персональные данные двух несовершеннолетних подростков из России — 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. На сайте разместили их личную информацию, включая адреса проживания и ссылки на социальные сети, без получения соответствующего разрешения.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

BannerImage
