Бывшие тёща и тесть Баскова имеют задолженности на сумму 17,1 млрд рублей

Бывшие тёща и тесть певца Николая Баскова Евгения и Борис Шпигели накопили долги на сумму 17,1 млрд рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы судебных приставов.

Основная часть долгов — более 16,2 млрд рублей — связана с решениями Генеральной прокуратуры. Остальная сумма, свыше 900 млн рублей, включает задолженности по налогам и коммунальным платежам.

У Евгении Шпигель почти 1 млн рублей долгов по налогам и ЖКХ, свыше 202,6 млн рублей — по другим имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц, которые начали начисляться с февраля этого года. Дополнительно она должна более 149,7 млн рублей в виде штрафа.

Её супруг задолжал значительно меньше — 370,5 тыс. рублей по налогам и коммунальным услугам. С мая с него начато взыскание 400 тыс. рублей процессуальных расходов в пользу государства и судебного штрафа по уголовному делу в размере 449,7 млн рублей.