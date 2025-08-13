Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 04:01

Суд взыскал с Басты и его супруги долг по коммунальным платежам

Баста. Обложка © VK / Вася Вакуленко

Баста. Обложка © VK / Вася Вакуленко

Суд взыскал задолженность за коммунальные услуги с рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста) и его супруги Елены Пинской. Об этом говорится на портале мировых судей города Москвы.

В судебном приказе говорится о взыскании платы за жилплощадь, отопление и электроэнергию. Размер долга не раскрывается. Истцом выступил Фонд капитального ремонта жилых домов столицы.

«Стал таким, каким должен быть»: Баста рассказал о своей молодости и формировании характера
«Стал таким, каким должен быть»: Баста рассказал о своей молодости и формировании характера

А ранее столичный суд обязал рэпера Тимати (Тимур Юнусов) погасить долг за капитальный ремонт дома. Решение о взыскании было принято мировым судьей Раменского района, точная сумма не сообщается.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar