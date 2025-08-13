Суд взыскал с Басты и его супруги долг по коммунальным платежам
Баста. Обложка © VK / Вася Вакуленко
Суд взыскал задолженность за коммунальные услуги с рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста) и его супруги Елены Пинской. Об этом говорится на портале мировых судей города Москвы.
В судебном приказе говорится о взыскании платы за жилплощадь, отопление и электроэнергию. Размер долга не раскрывается. Истцом выступил Фонд капитального ремонта жилых домов столицы.
А ранее столичный суд обязал рэпера Тимати (Тимур Юнусов) погасить долг за капитальный ремонт дома. Решение о взыскании было принято мировым судьей Раменского района, точная сумма не сообщается.