Суд взыскал с Басты и его супруги долг по коммунальным платежам

Суд взыскал задолженность за коммунальные услуги с рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста) и его супруги Елены Пинской. Об этом говорится на портале мировых судей города Москвы.

В судебном приказе говорится о взыскании платы за жилплощадь, отопление и электроэнергию. Размер долга не раскрывается. Истцом выступил Фонд капитального ремонта жилых домов столицы.