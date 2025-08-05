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5 августа, 15:14

Суд в Москве в очередной раз взыскал с Тимати долг за капремонт

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ timatiofficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ timatiofficial

Московский суд обязал рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) погасить долг за капитальный ремонт дома. Решение о взыскании было принято мировым судьей Раменского района,точная сумма не сообщается.

«Мировой судья судебного участка Nº177 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Юнусова Тимура Ильдаровича задолженности по взносам на капитальный ремонт», — сообщили РИА «Новости» представители суда.

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Эпопея с судебными тяжбами рэп-исполнителя длится уже не первый месяц. Ранее — 1 мая — Московский суд удовлетворил аналогичные претензии Фонда капремонта. В тот день одновременно были рассмотрены два дела, и оба требования были признаны законными. Ситуация повторилась в июле, сумма также названа не была.

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Ольга Сливченко
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