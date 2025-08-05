Суд в Москве в очередной раз взыскал с Тимати долг за капремонт

Московский суд обязал рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) погасить долг за капитальный ремонт дома. Решение о взыскании было принято мировым судьей Раменского района,точная сумма не сообщается.

Эпопея с судебными тяжбами рэп-исполнителя длится уже не первый месяц. Ранее — 1 мая — Московский суд удовлетворил аналогичные претензии Фонда капремонта. В тот день одновременно были рассмотрены два дела, и оба требования были признаны законными. Ситуация повторилась в июле, сумма также названа не была.