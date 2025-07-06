Снова забыл оплатить? С Тимати повторно взыскали долг за коммуналку

В Москве мировой суд вынес повторное решение о взыскании долга с рэпера Тимати (Тимура Юнусова) за неоплаченные коммунальные услуги. Иск к артисту подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Однако точная сумма взыскания в этот раз не раскрывается. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — сказали в суде.