Снова забыл оплатить? С Тимати повторно взыскали долг за коммуналку
Московский суд повторно взыскал с Тимати долг за коммунальные услуги
Певец Тимати (Тимур Юнусов). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
В Москве мировой суд вынес повторное решение о взыскании долга с рэпера Тимати (Тимура Юнусова) за неоплаченные коммунальные услуги. Иск к артисту подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Однако точная сумма взыскания в этот раз не раскрывается. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — сказали в суде.
Это уже не первый случай: 1 мая суд в Москве также удовлетворил аналогичные исковые требования Фонда капремонта к Тимати. Тогда сразу два дела были рассмотрены в один день, и оба иска были признаны обоснованными.