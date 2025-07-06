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6 июля, 06:36

Снова забыл оплатить? С Тимати повторно взыскали долг за коммуналку

Московский суд повторно взыскал с Тимати долг за коммунальные услуги

Певец Тимати (Тимур Юнусов). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Певец Тимати (Тимур Юнусов). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В Москве мировой суд вынес повторное решение о взыскании долга с рэпера Тимати (Тимура Юнусова) за неоплаченные коммунальные услуги. Иск к артисту подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Однако точная сумма взыскания в этот раз не раскрывается. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — сказали в суде.

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Это уже не первый случай: 1 мая суд в Москве также удовлетворил аналогичные исковые требования Фонда капремонта к Тимати. Тогда сразу два дела были рассмотрены в один день, и оба иска были признаны обоснованными.

Милена Скрипальщикова
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