«Стал таким, каким должен быть»: Баста рассказал о своей молодости и формировании характера

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) не жалеет об ошибках молодости, потому что считает, что не совершал их. Об этом он рассказал на сборе труппы мюзикла «Любовь без памяти».

Баста об ошибках молодости. Видео © Пятый канал

«Я всё делал правильно. Был таким, каким должен быть молодой человек. Стал таким, каким должен быть человек, которому 45 лет», — заявил артист в разговоре с Пятым каналом.

Баста признался, что не сожалеет о молодости — по его словам, он избежал типичных ошибок. Музыкант с иронией вспоминает себя молодым, отмечая, что трудности закалили его характер.

«Я счастлив, что этим шансом я воспользовался. И честно трудолюбиво жил и много работал», — подчеркнул музыкант, говоря о своём упорстве.

При этом рэпер категорически отвергает роль наставника для коллег. По его мнению, в творческой среде менторство только вредит.

«Меньше всего творческие люди любят отцов и менторов. Потому что это скучные и печальные люди в основном. Причитающие. А личный пример — лучшая мотивация», — резюмировал Баста.

Сейчас 45-летний артист сосредоточен на новых проектах, включая мюзикл, и воспитании детей, считая отцовство своей главной ролью.