Баста назвал самых преданных фанатов, которые не пропускают ни одного концерта
Рэпер Баста рассказал, что близкие всегда смотрят его концерты
Баста. Обложка © ТАСС / Арина Антонова
Близкие рэпера Басты (Василий Вакуленко) следят за каждым его концертом, даже если не присутствуют лично. Об этом сам артист рассказал в беседе с Пятым каналом во время своего выступления на сцене Лужников.
Близкие Басты не пропускают ни одного его концерта. Видео © 5-tv.ru
«Близкие мои, все, кто не был на концерте, смотрят видео. К сожалению, не все могут быть на моём концерте, присутствовать… Дистанционно смотрят мой концерт», — поделился рэпер.
Баста добавил, что его родные не пропускают ни одного его выступления. Известно, что с 2009 года музыкант женат на Елене Пинской, дочери бизнесмена Дмитрия Пинского и журналистки Татьяны Пинской. Пара воспитывает в Москве двух дочерей: Марию, родившуюся в 2009 году, и Василису, появившуюся на свет в 2013 году.
Ранее Баста признался, что не планирует идти в политику в родном Ростове-на-Дону. Многие его поклонники не раз выражали мнение, что ему следует попробовать себя в роли руководителя. Однако, в ответ на эти предложения, исполнитель лишь отшучивается, считая, что каждый должен заниматься своим делом. Он уверен в своих музыкальных талантах и предан своему творчеству, полагая, что о городе позаботятся и без его участия.