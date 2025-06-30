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Регион
30 июня, 13:35

Баста назвал самых преданных фанатов, которые не пропускают ни одного концерта

Рэпер Баста рассказал, что близкие всегда смотрят его концерты

Баста. Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Баста. Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Близкие рэпера Басты (Василий Вакуленко) следят за каждым его концертом, даже если не присутствуют лично. Об этом сам артист рассказал в беседе с Пятым каналом во время своего выступления на сцене Лужников.

Близкие Басты не пропускают ни одного его концерта. Видео © 5-tv.ru

«Близкие мои, все, кто не был на концерте, смотрят видео. К сожалению, не все могут быть на моём концерте, присутствовать… Дистанционно смотрят мой концерт», — поделился рэпер.

Баста добавил, что его родные не пропускают ни одного его выступления. Известно, что с 2009 года музыкант женат на Елене Пинской, дочери бизнесмена Дмитрия Пинского и журналистки Татьяны Пинской. Пара воспитывает в Москве двух дочерей: Марию, родившуюся в 2009 году, и Василису, появившуюся на свет в 2013 году.

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Ранее Баста признался, что не планирует идти в политику в родном Ростове-на-Дону. Многие его поклонники не раз выражали мнение, что ему следует попробовать себя в роли руководителя. Однако, в ответ на эти предложения, исполнитель лишь отшучивается, считая, что каждый должен заниматься своим делом. Он уверен в своих музыкальных талантах и предан своему творчеству, полагая, что о городе позаботятся и без его участия.

Александра Мышляева
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