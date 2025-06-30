Баста назвал самых преданных фанатов, которые не пропускают ни одного концерта

Близкие рэпера Басты (Василий Вакуленко) следят за каждым его концертом, даже если не присутствуют лично. Об этом сам артист рассказал в беседе с Пятым каналом во время своего выступления на сцене Лужников.

Близкие Басты не пропускают ни одного его концерта. Видео © 5-tv.ru

«Близкие мои, все, кто не был на концерте, смотрят видео. К сожалению, не все могут быть на моём концерте, присутствовать… Дистанционно смотрят мой концерт», — поделился рэпер.

Баста добавил, что его родные не пропускают ни одного его выступления. Известно, что с 2009 года музыкант женат на Елене Пинской, дочери бизнесмена Дмитрия Пинского и журналистки Татьяны Пинской. Пара воспитывает в Москве двух дочерей: Марию, родившуюся в 2009 году, и Василису, появившуюся на свет в 2013 году.