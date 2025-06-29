Баста откровенно рассказал, планирует ли занять кресло в ростовской мэрии

Исполнитель Баста дал небольшое интервью телеграм-каналу Mash перед концертом на стадионе «Лужники», в котором высказался о смерти и о возможной политической карьере. Так, исполнитель признался, что ему ещё рано писать завещание.

По словам рэпера, он часто размышляет о смерти, когда поёт песню «Сансара», ведь в ней описан круговорот жизни из индийской философии. Когда человек умирает, то завершает существование только тело, а душа продолжает путь реинкарнации. Память о нём сохраняется благодаря детям и другим людям.

«Конечно, когда пою эту песню, всегда размышляю об этом на концерте. О том, что останется после меня и, может быть, я останусь в сердцах людей, которые слушают мою музыку. И кто-то вспомнит добрым словом. Это было бы на самом деле очень приятно и трогательно. Завещание, я думаю, что рано ещё составлять. Всё, что случится, то примется, как и должно быть», — ответил он.

Менять карьеру Баста тоже не торопится. Многие поклонники в его родном городе Ростове-на-Дону неоднократно говорили, что ему нужно занять руководящую должность. Но в ответ на такие предложения исполнитель лишь смеётся, говоря, что каждый должен заниматься тем, что у него получается. Он разбирается в музыке и любит её, а о городе есть кому позаботиться.

Баста подчёркивает, что его путь — дарить людям смысл и радость. Пока он чувствует, что нужен своим поклонникам, то у него будут силы работать дальше и создавать новые произведения. Таким образом он даёт понять, что уходить со сцены в ближайшие годы не намерен.