«Дядя Лёня, помоги!»: Агутин провёл гендер-пати поклоннице прямо на своём концерте

Певец Леонид Агутин устроил для поклонников Ники и Рустама трогательное гендер-пати на концерте в Петербурге и растрогал тысячи зрителей. Видео этого волнующего момента пара опубликовала в запрещённой соцсети.

28 июня на сцене «Газпром Арены» пара фанатов – Ника и Рустам – с плакатом «Дядя Лёня, помоги узнать пол ребёнка» попросили Леонида Агутина объявить пол их будущего ребёнка. Артист, не раздумывая, устроил настоящее шоу: под барабанную дробь он вскрыл конверт и торжественно провозгласил, что у пары будет девочка.

Агутин провёл гендер-пати на своём концерте. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @nikushadzha

«Я так и знал, у вас будет девочка!» — заявил Агутин.

Оркестр мгновенно подхватил праздничную ноту, а весь стадион взорвался аплодисментами. Камеры запечатлели, как будущая мама буквально повисла на шее у счастливого отца и не сдерживала слёзы счастья.

Видео этого волнующего момента, опубликованное парой в соцсетях, собрало десятки тысяч просмотров за считанные часы. Поклонники отмечают, что такой искренний жест звезды превратил обычный концерт в незабываемое событие для всех присутствующих.