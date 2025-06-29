«Дядя Лёня, помоги!»: Агутин провёл гендер-пати поклоннице прямо на своём концерте
Певец Леонид Агутин устроил гендер-пати для фанатки на концерте в Петербурге
Обложка © VK / Леонид Агутин
Певец Леонид Агутин устроил для поклонников Ники и Рустама трогательное гендер-пати на концерте в Петербурге и растрогал тысячи зрителей. Видео этого волнующего момента пара опубликовала в запрещённой соцсети.
28 июня на сцене «Газпром Арены» пара фанатов – Ника и Рустам – с плакатом «Дядя Лёня, помоги узнать пол ребёнка» попросили Леонида Агутина объявить пол их будущего ребёнка. Артист, не раздумывая, устроил настоящее шоу: под барабанную дробь он вскрыл конверт и торжественно провозгласил, что у пары будет девочка.
Агутин провёл гендер-пати на своём концерте. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @nikushadzha
«Я так и знал, у вас будет девочка!» — заявил Агутин.
Оркестр мгновенно подхватил праздничную ноту, а весь стадион взорвался аплодисментами. Камеры запечатлели, как будущая мама буквально повисла на шее у счастливого отца и не сдерживала слёзы счастья.
Видео этого волнующего момента, опубликованное парой в соцсетях, собрало десятки тысяч просмотров за считанные часы. Поклонники отмечают, что такой искренний жест звезды превратил обычный концерт в незабываемое событие для всех присутствующих.
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