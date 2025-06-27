Регина Тодоренко раскрыла пол третьего ребёнка от Влада Топалова. Телеведущая сообщила, что в их семье появится ещё один мальчик.

«Влад счастлив, он говорил, что хотел пацана! Надеюсь на четвёртого ребенка, может, когда-нибудь заплету косички», — сказала Тодоренко в эфире Ru.TV.

Она добавила, что молчала не ради создания интриги, а потому что не могла определиться, как реагировать. Тодоренко объяснила, что просто хотела побыть наедине с собой и как можно дольше прожить этот волнительный период своей жизни без информационного шума.

Напомним, о третьей беременности Тодоренко стало известно ещё в конце апреля. Об этом случайно рассказала певица Валерия в разговоре со своим мужем продюсером Иосифом Пригожиным. Позже и сама телеведущая перестала скрывать беременность. На юбилее Владимира Преснякова и Натальи Подольской её заметили в белом платье, подчёркивающем округлившийся живот. При этом до этого Тодоренко предпочитала отшучиваться, когда речь заходила о третьем ребёнке.