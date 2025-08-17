Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 08:39

Оскар Кучера попал в список должников ФНС

Постньюс: Телеведущий Оскар Кучера накопил налоговый долг в 171 тысячу рублей

Оскар Кучера. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Оскар Кучера. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Известный актёр и телеведущий Оскар Кучера оказался в списке должников Федеральной налоговой службы. Сумма недоимки составляет 171 тысячу рублей, сообщает «Постньюс».

Задолженность связана с деятельностью индивидуального предпринимательства в сфере художественного творчества, которое артист зарегистрировал ещё в 2007 году. В настоящее время на Кучере не числятся дополнительные штрафы или открытые исполнительные производства.

Однако, согласно законодательству, при дальнейшей неуплате налогов актёру могут грозить санкции, включая ограничения по банковским счетам и принудительное взыскание долга через службу судебных приставов.

С чистой совестью: Хабиб Нурмагомедов оплатил все долги перед налоговой
С чистой совестью: Хабиб Нурмагомедов оплатил все долги перед налоговой

Ранее сообщалось, что банковские счета известного российского хоккеиста Александра Овечкина были заморожены по распоряжению ФНС, несмотря на отсутствие у спортсмена каких-либо долгов. Причиной блокировки стало то, что Овечкин, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, не предоставлял налоговые декларации с 2023 года.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar