Оскар Кучера попал в список должников ФНС
Постньюс: Телеведущий Оскар Кучера накопил налоговый долг в 171 тысячу рублей
Оскар Кучера. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Известный актёр и телеведущий Оскар Кучера оказался в списке должников Федеральной налоговой службы. Сумма недоимки составляет 171 тысячу рублей, сообщает «Постньюс».
Задолженность связана с деятельностью индивидуального предпринимательства в сфере художественного творчества, которое артист зарегистрировал ещё в 2007 году. В настоящее время на Кучере не числятся дополнительные штрафы или открытые исполнительные производства.
Однако, согласно законодательству, при дальнейшей неуплате налогов актёру могут грозить санкции, включая ограничения по банковским счетам и принудительное взыскание долга через службу судебных приставов.
Ранее сообщалось, что банковские счета известного российского хоккеиста Александра Овечкина были заморожены по распоряжению ФНС, несмотря на отсутствие у спортсмена каких-либо долгов. Причиной блокировки стало то, что Овечкин, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, не предоставлял налоговые декларации с 2023 года.