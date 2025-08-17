Оскар Кучера попал в список должников ФНС

Известный актёр и телеведущий Оскар Кучера оказался в списке должников Федеральной налоговой службы. Сумма недоимки составляет 171 тысячу рублей, сообщает «Постньюс».

Задолженность связана с деятельностью индивидуального предпринимательства в сфере художественного творчества, которое артист зарегистрировал ещё в 2007 году. В настоящее время на Кучере не числятся дополнительные штрафы или открытые исполнительные производства.

Однако, согласно законодательству, при дальнейшей неуплате налогов актёру могут грозить санкции, включая ограничения по банковским счетам и принудительное взыскание долга через службу судебных приставов.