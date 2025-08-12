Счета Александра Овечкина заблокированы по решению ФНС
Обложка © ТАСС / Роман Наумов
Счета российского хоккеиста Александра Овечкина оказались заблокированы по решению ФНС, несмотря на отсутствие задолженностей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».
Выяснилось, что Александр Овечкин, будучи индивидуальным предпринимателем, не подавал налоговые декларации с 2023 года. Вследствие этого налоговые органы последовательно арестовывали его банковские счета: два в 2023 году, два в 2024 году и ещё один в конце июля 2025 года. Примечательно, что у Овечкина отсутствуют какие-либо задолженности, а возникшие трудности связаны исключительно с его ИП, через которое он ранее занимался продажей собственной продукции.
Ранее сообщалось, что счета двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой были заблокированы из-за налоговой задолженности. ФНС ограничила доступ спортсменки к трём её расчётным счетам, оформленным на индивидуальное предпринимательство.