Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 08:26

Счета Александра Овечкина заблокированы по решению ФНС

Обложка © ТАСС / Роман Наумов

Обложка © ТАСС / Роман Наумов

Счета российского хоккеиста Александра Овечкина оказались заблокированы по решению ФНС, несмотря на отсутствие задолженностей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Выяснилось, что Александр Овечкин, будучи индивидуальным предпринимателем, не подавал налоговые декларации с 2023 года. Вследствие этого налоговые органы последовательно арестовывали его банковские счета: два в 2023 году, два в 2024 году и ещё один в конце июля 2025 года. Примечательно, что у Овечкина отсутствуют какие-либо задолженности, а возникшие трудности связаны исключительно с его ИП, через которое он ранее занимался продажей собственной продукции.

Блогер Wylsacom опять накопил многомиллионный долг перед ФНС
Блогер Wylsacom опять накопил многомиллионный долг перед ФНС

Ранее сообщалось, что счета двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой были заблокированы из-за налоговой задолженности. ФНС ограничила доступ спортсменки к трём её расчётным счетам, оформленным на индивидуальное предпринимательство.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • ФНС РФ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar