Счета Александра Овечкина заблокированы по решению ФНС

Выяснилось, что Александр Овечкин, будучи индивидуальным предпринимателем, не подавал налоговые декларации с 2023 года. Вследствие этого налоговые органы последовательно арестовывали его банковские счета: два в 2023 году, два в 2024 году и ещё один в конце июля 2025 года. Примечательно, что у Овечкина отсутствуют какие-либо задолженности, а возникшие трудности связаны исключительно с его ИП, через которое он ранее занимался продажей собственной продукции.