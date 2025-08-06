Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 08:35

Олимпийскую чемпионку Исинбаеву лишили доступа к банковским счетам в России

Mash на спорте: Исинбаевой заблокировали счета в России из-за долга перед ФНС

Елена Исинбаева. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Елена Исинбаева. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой заблокировали счета из-за налоговой задолженности. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Федеральная налоговая служба 5 августа ограничила доступ спортсменки к трём расчётным счетам, открытым на её ИП. Размер задолженности составил 283 тысячи рублей. По информации телеграм-канала, Исинбаева погашала долг крайне медленными темпами.

В конце июня 2025 года налоговые органы впервые ввели ограничительные меры в отношении счетов Исинбаевой. Динамика задолженности выглядела следующим образом: в апреле сумма составляла 1,1 миллиона рублей, в мае увеличилась до 1,5 миллиона, а к моменту блокировки снизилась до 818 тысяч после частичного погашения.

3 июля текущего года чемпионка полностью рассчиталась с налоговой службой, что позволило снять ограничения с её счетов и прекратить исполнительное производство.

К слову, сейчас прославленная легкоатлетка проживает на испанском острове Тенерифе, где приобрела недвижимость. Её последний визит в Россию состоялся в январе 2025 года. Исинбаева посетила похороны своего бывшего тренера Евгения Трофимова.

«Бросила Россию»: Фетисов высказался о блокировке счетов сбежавшей Исинбаевой
«Бросила Россию»: Фетисов высказался о блокировке счетов сбежавшей Исинбаевой

Ранее стало известно, что активы бьюти-блогерши Гоар Аветисян были арестованы из-за налоговой задолженности в 55 миллионов рублей, несмотря на её полное погашение. Под ограничения попали её дорогостоящая квартира, земельный участок и три машины премиум-класса.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Елена Исинбаева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar