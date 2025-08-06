Олимпийскую чемпионку Исинбаеву лишили доступа к банковским счетам в России

Двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой заблокировали счета из-за налоговой задолженности. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Федеральная налоговая служба 5 августа ограничила доступ спортсменки к трём расчётным счетам, открытым на её ИП. Размер задолженности составил 283 тысячи рублей. По информации телеграм-канала, Исинбаева погашала долг крайне медленными темпами.

В конце июня 2025 года налоговые органы впервые ввели ограничительные меры в отношении счетов Исинбаевой. Динамика задолженности выглядела следующим образом: в апреле сумма составляла 1,1 миллиона рублей, в мае увеличилась до 1,5 миллиона, а к моменту блокировки снизилась до 818 тысяч после частичного погашения.

3 июля текущего года чемпионка полностью рассчиталась с налоговой службой, что позволило снять ограничения с её счетов и прекратить исполнительное производство.

К слову, сейчас прославленная легкоатлетка проживает на испанском острове Тенерифе, где приобрела недвижимость. Её последний визит в Россию состоялся в январе 2025 года. Исинбаева посетила похороны своего бывшего тренера Евгения Трофимова.