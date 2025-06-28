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28 июня, 18:36

«Бросила Россию»: Фетисов высказался о блокировке счетов сбежавшей Исинбаевой

Фетисов: Исинбаева сама ответственна за свои финансовые проблемы

Вячеслав Фетисов. Обложка © ТАСС/Карпухин Сергей

Вячеслав Фетисов. Обложка © ТАСС/Карпухин Сергей

Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе советской сборной, заявил, что двукратной олимпийской чемпионке по лёгкой атлетике Елене Исинбаевой следует самостоятельно решать свои финансовые трудности. По его мнению, спортсменка «отреклась от России», и теперь ей необходимо нести ответственность за свои решения. Об этом пишет РИА «Новости».

Он добавил, что есть люди, которые действительно нуждаются в помощи, и общество не относится плохо к легендам спорта. По его словам, Исинбаева сама решила покинуть страну, и никто её не выгонял.

«Она сама себя так повела, не то сделала. У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой. Никто её никуда не выгонял — она сама приняла решение. Теперь пусть расплачивается», — сказал Фетисов.

Адвокат раскрыл, что грозит Исинбаевой из-за миллионного долга перед налоговой
Адвокат раскрыл, что грозит Исинбаевой из-за миллионного долга перед налоговой

Напомним, у российской легкоатлетки Елены Исинбаевой возникли финансовые трудности в России. Налоговая служба заблокировала её банковские счета из-за долгов по налогам, превышающих 1,5 миллиона рублей. Кроме того, у неё накопились задолженности за коммунальные услуги. Спортсменка сейчас живёт в Испании.

Анастасия Никонорова
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