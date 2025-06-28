«Бросила Россию»: Фетисов высказался о блокировке счетов сбежавшей Исинбаевой

Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе советской сборной, заявил, что двукратной олимпийской чемпионке по лёгкой атлетике Елене Исинбаевой следует самостоятельно решать свои финансовые трудности. По его мнению, спортсменка «отреклась от России», и теперь ей необходимо нести ответственность за свои решения. Об этом пишет РИА «Новости».

Он добавил, что есть люди, которые действительно нуждаются в помощи, и общество не относится плохо к легендам спорта. По его словам, Исинбаева сама решила покинуть страну, и никто её не выгонял.