Юрист оценил вероятность ареста двух столичных квартир Исинбаевой из-за долгов

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева имеет огромный долг перед налоговой, в случае неуплаты которого будет арестовано её имущество стоимостью около 76 миллионов рублей. Об этом «Газете.ru» заявил юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, комментируя блокировку счетов легоатлетки.

«ФНС России 27 июня заблокировала три банковских счёта олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Основание — долг перед бюджетом в размере 818,5 тысячи рублей. Эта сумма является остатком непогашенной задолженности, которая ранее достигала 1,5 миллиона рублей. Несмотря на частичное погашение (около миллиона рублей в мае), неисполненные обязательства остаются значительными, что и привело к введению принудительных мер», — отметил аналитик.

Он добавил, что у Исинбаевой также задолженность по ЖКХ, так как спортсменка владеет в Москве двумя квартирами. За одну у неё накопился долг в 336 тысяч рублей, за вторую — 65 тысяч рублей. Исинбаева не вносила коммунальные платежи в течение двух лет, а это, по словам юриста, можно расценить как злостное нарушение. Поэтому и были арестованы её счета. Если нарушение не будет устранено, то возможен и арест недвижимости. Также ей могут запретить выезд за границу в случае приезда в Россию.