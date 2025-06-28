Юрист оценил вероятность ареста двух столичных квартир Исинбаевой из-за долгов
Юрист Хаминский заявил, что недвижимость Исинбаевой могут арестовать за долги
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева имеет огромный долг перед налоговой, в случае неуплаты которого будет арестовано её имущество стоимостью около 76 миллионов рублей. Об этом «Газете.ru» заявил юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, комментируя блокировку счетов легоатлетки.
«ФНС России 27 июня заблокировала три банковских счёта олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Основание — долг перед бюджетом в размере 818,5 тысячи рублей. Эта сумма является остатком непогашенной задолженности, которая ранее достигала 1,5 миллиона рублей. Несмотря на частичное погашение (около миллиона рублей в мае), неисполненные обязательства остаются значительными, что и привело к введению принудительных мер», — отметил аналитик.
Он добавил, что у Исинбаевой также задолженность по ЖКХ, так как спортсменка владеет в Москве двумя квартирами. За одну у неё накопился долг в 336 тысяч рублей, за вторую — 65 тысяч рублей. Исинбаева не вносила коммунальные платежи в течение двух лет, а это, по словам юриста, можно расценить как злостное нарушение. Поэтому и были арестованы её счета. Если нарушение не будет устранено, то возможен и арест недвижимости. Также ей могут запретить выезд за границу в случае приезда в Россию.
Как сообщалось, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева оказалась в затруднительном положении из-за внушительной задолженности по коммунальным платежам, превышающей 400 тысяч рублей. Также спортсменка задолжала налоговой около полутора миллионов рублей. Сейчас Исинбаева проживает на острове Тенерифе в Испании, она удалила из соцсетей все фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным после начала СВО. SHOT уже писал о финансовых трудностях легоатлетки и аресте её счетов.