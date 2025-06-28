Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга в 1,5 млн
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников/
У российской легкоатлетки Елены Исинбаевой возникли финансовые проблемы в России, сообщает SHOT.
Её банковские счета были заблокированы налоговой службой из-за задолженности по налогам, превышающей 1,5 миллиона рублей. Помимо неуплаты налогов, у неё также есть долги за коммунальные услуги. Примечательно, что спортсменка в настоящее время проживает в Испании.
Ранее уже сообщалось, что олимпийская чемпионка Елена Исинбаева оказалась в затруднительном положении из-за внушительной задолженности по коммунальным платежам, превышающей 400 тысяч рублей. Её сестра заявила, что спортсменка якобы оплатила все долги. Но, видимо, это оказалось неправдой.