Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 13:27

Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга в 1,5 млн

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников/

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников/

У российской легкоатлетки Елены Исинбаевой возникли финансовые проблемы в России, сообщает SHOT.

Её банковские счета были заблокированы налоговой службой из-за задолженности по налогам, превышающей 1,5 миллиона рублей. Помимо неуплаты налогов, у неё также есть долги за коммунальные услуги. Примечательно, что спортсменка в настоящее время проживает в Испании.

Адвокат раскрыл, что грозит Исинбаевой из-за миллионного долга перед налоговой
Адвокат раскрыл, что грозит Исинбаевой из-за миллионного долга перед налоговой

Ранее уже сообщалось, что олимпийская чемпионка Елена Исинбаева оказалась в затруднительном положении из-за внушительной задолженности по коммунальным платежам, превышающей 400 тысяч рублей. Её сестра заявила, что спортсменка якобы оплатила все долги. Но, видимо, это оказалось неправдой.

Николь Вербер
  • Новости
  • Елена Исинбаева
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar