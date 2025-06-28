Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга в 1,5 млн

Её банковские счета были заблокированы налоговой службой из-за задолженности по налогам, превышающей 1,5 миллиона рублей. Помимо неуплаты налогов, у неё также есть долги за коммунальные услуги. Примечательно, что спортсменка в настоящее время проживает в Испании.