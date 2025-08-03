У Гоар Аветисян арестовали дома и элитные авто на 55 млн рублей из-за уже выплаченного долга

Имущество бьюти-блогерши Гоар Аветисян арестовано из-за налоговой задолженности в 55 миллионов рублей, несмотря на то, что она уже погасила долг. Об этом сообщает Mash.

Под ограничения попали элитная квартира на Павелецкой набережной (123 м²), земельный участок в Коммунарке (3000 м²), 75% доли в ООО «Бьюти Академия» и три премиальных автомобиля: Porsche Panamera Turbo, Mercedes GLE AMG 63S и Rolls-Royce Cullinan. Как поясняют источники, ФНС ещё не успела обновить данные о погашении задолженности.