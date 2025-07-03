Исинбаева рассчиталась с долгами на более 1,5 миллиона рублей

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выплатила долг перед налоговой в размере 1,5 миллиона рублей, что привело к разблокировке её счетов и прекращению исполнительных производств. Об этом сообщает «Постньюс».

Елена Исинбаева — легкоатлетка, специализировавшаяся на прыжках с шестом, обладательница двух золотых (2004, 2008) и одной бронзовой (2012) олимпийских медалей, а также действующая рекордсменка мира с результатом 5,06 м.