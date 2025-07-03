Исинбаева рассчиталась с долгами на более 1,5 миллиона рублей
Елена Исинбаева оплатила задолженность в 1,5 миллиона рублей перед ФНС
Елена Исинбаева. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выплатила долг перед налоговой в размере 1,5 миллиона рублей, что привело к разблокировке её счетов и прекращению исполнительных производств. Об этом сообщает «Постньюс».
Налоговая инспекция Волгограда заблокировала счета спортсменки 27 июня из-за накопившейся задолженности в размере 1 516 000 рублей, значительная часть которой составляли просроченные коммунальные платежи.
Елена Исинбаева — легкоатлетка, специализировавшаяся на прыжках с шестом, обладательница двух золотых (2004, 2008) и одной бронзовой (2012) олимпийских медалей, а также действующая рекордсменка мира с результатом 5,06 м.
Ранее сообщалось, что у российской легкоатлетки Елены Исинбаевой возникли проблемы с финансами в России. Налоговая служба Волгограда была вынуждена заблокировать её счета из-за задолженности, достигшей более 1,5 миллиона рублей. В настоящее время Исинбаева проживает в Испании.