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Регион
6 августа, 09:31

Блогер Wylsacom опять накопил многомиллионный долг перед ФНС

Постньюс: Блогер Wylsacom снова задолжал налоговой 2,5 млн рублей

Блогер Wylsacom. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wylsacom

Блогер Wylsacom. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wylsacom

Блогер-миллионик Wylsacom (настоящее имя Валентин Петухов) снова в долгах перед Федеральной налоговой службой на 2,5 млн рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

Всего месяц назад инфлюенсер погасил задолженность перед ФНС в размере 2 млн 648 тысяч рублей, однако долго просуществовать без денежных обязательств не смог. Вскоре долг перед налоговой у блогера составил практически аналогичную прошлой сумму — 2 млн 476 тысяч рублей.

«Сейчас на Петухове не числится неоплаченных штрафов и исполнительных производств», — говорится в публикации.

Несмотря на регулярные налоговые задолженности, блогер продолжает вести активную профессиональную деятельность. Его канал остаётся одним из самых популярных технологических блогов в русскоязычном сегменте YouTube.

К слову, полгода назад у Петухова накопилось более 1 тысячи штрафов за нарушение ПДД на общую сумму около 1 млн рублей. Блогер владеет впечатляющим автопарком, включающим Mercedes-Benz AMG G63, BMW M5 Competition и Ford Mustang.

Блогер Wylsacom закрыл долг в 2,6 млн рублей перед налоговой
Блогер Wylsacom закрыл долг в 2,6 млн рублей перед налоговой

Ранее сообщалось, что счета двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой были заблокированы из-за налоговой задолженности. ФНС ограничила доступ спортсменки к трём её расчётным счетам, оформленным на индивидуальное предпринимательство. Сумма долга составила 283 тысячи рублей. Согласно информации, Исинбаева крайне медленно выплачивала эту задолженность.

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Алиса Хуссаин
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