Блогер Wylsacom опять накопил многомиллионный долг перед ФНС
Постньюс: Блогер Wylsacom снова задолжал налоговой 2,5 млн рублей
Блогер Wylsacom. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wylsacom
Блогер-миллионик Wylsacom (настоящее имя Валентин Петухов) снова в долгах перед Федеральной налоговой службой на 2,5 млн рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
Всего месяц назад инфлюенсер погасил задолженность перед ФНС в размере 2 млн 648 тысяч рублей, однако долго просуществовать без денежных обязательств не смог. Вскоре долг перед налоговой у блогера составил практически аналогичную прошлой сумму — 2 млн 476 тысяч рублей.
«Сейчас на Петухове не числится неоплаченных штрафов и исполнительных производств», — говорится в публикации.
Несмотря на регулярные налоговые задолженности, блогер продолжает вести активную профессиональную деятельность. Его канал остаётся одним из самых популярных технологических блогов в русскоязычном сегменте YouTube.
К слову, полгода назад у Петухова накопилось более 1 тысячи штрафов за нарушение ПДД на общую сумму около 1 млн рублей. Блогер владеет впечатляющим автопарком, включающим Mercedes-Benz AMG G63, BMW M5 Competition и Ford Mustang.
Ранее сообщалось, что счета двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой были заблокированы из-за налоговой задолженности. ФНС ограничила доступ спортсменки к трём её расчётным счетам, оформленным на индивидуальное предпринимательство. Сумма долга составила 283 тысячи рублей. Согласно информации, Исинбаева крайне медленно выплачивала эту задолженность.