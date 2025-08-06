Блогер Wylsacom опять накопил многомиллионный долг перед ФНС

Блогер-миллионик Wylsacom (настоящее имя Валентин Петухов) снова в долгах перед Федеральной налоговой службой на 2,5 млн рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

Всего месяц назад инфлюенсер погасил задолженность перед ФНС в размере 2 млн 648 тысяч рублей, однако долго просуществовать без денежных обязательств не смог. Вскоре долг перед налоговой у блогера составил практически аналогичную прошлой сумму — 2 млн 476 тысяч рублей.

«Сейчас на Петухове не числится неоплаченных штрафов и исполнительных производств», — говорится в публикации.

Несмотря на регулярные налоговые задолженности, блогер продолжает вести активную профессиональную деятельность. Его канал остаётся одним из самых популярных технологических блогов в русскоязычном сегменте YouTube.

К слову, полгода назад у Петухова накопилось более 1 тысячи штрафов за нарушение ПДД на общую сумму около 1 млн рублей. Блогер владеет впечатляющим автопарком, включающим Mercedes-Benz AMG G63, BMW M5 Competition и Ford Mustang.