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1 июля, 11:05

Блогер Wylsacom закрыл долг в 2,6 млн рублей перед налоговой

«Постньюс»: Блогер Wylsacom закрыл все долги перед ФНС

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wylsacom

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wylsacom

Блогер Wylsacom, настоящее имя которого Валентин Петухов, закрыл все свои долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Сейчас на Петухове не числится исполнительных производств и неоплаченных взысканий. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Ещё накануне на Петухове висела непогашенная задолженность в 467 тысяч рублей. Ранее стало известно, что техноблогер должен ФНС 2,6 млн рублей, однако причины столь внушительной недоимки не были раскрыты.

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Также Life.ru сообщал, что журналист Ренат Давлетгильдеев* задолжал ФНС почти 1 млн рублей. Известно, что его счета были заблокированы ещё в 2016 году. Из крупной суммы 691 тысяча рублей связана с «взысканием налогов и сборов» по решению Солнечногорского суда, а 257 с долгами по непогашенным кредитам.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Полина Никифорова
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