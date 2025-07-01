Блогер Wylsacom закрыл долг в 2,6 млн рублей перед налоговой
«Постньюс»: Блогер Wylsacom закрыл все долги перед ФНС
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wylsacom
Блогер Wylsacom, настоящее имя которого Валентин Петухов, закрыл все свои долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Сейчас на Петухове не числится исполнительных производств и неоплаченных взысканий. Об этом сообщает издание «Постньюс».
Ещё накануне на Петухове висела непогашенная задолженность в 467 тысяч рублей. Ранее стало известно, что техноблогер должен ФНС 2,6 млн рублей, однако причины столь внушительной недоимки не были раскрыты.
Также Life.ru сообщал, что журналист Ренат Давлетгильдеев* задолжал ФНС почти 1 млн рублей. Известно, что его счета были заблокированы ещё в 2016 году. Из крупной суммы 691 тысяча рублей связана с «взысканием налогов и сборов» по решению Солнечногорского суда, а 257 с долгами по непогашенным кредитам.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.