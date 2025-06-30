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30 июня, 12:05

Журналист Давлетгильдеев* задолжал налоговой почти один миллион рублей

«Постньюс»: Журналист Ренат Давлетгильдеев* задолжал ФНС почти 1 млн руб.

Бывший заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Ренат Давлетгильдеев*. Обложка © Wikipedia

Бывший заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Ренат Давлетгильдеев*. Обложка © Wikipedia

Сумма задолженности бывшего заместителя главного редактора телеканала «Дождь»* Рената Давлетгильдеева* составляет почти один миллион рублей. Эту информацию выяснил «Постньюс» у Федеральной налоговой службы (ФНС).

Как сообщает издание, на иноагенте числится десять исполнительных производств. Общая сумма составляет 948 тысяч рублей, из которых 691 тысяча связана с «взысканием налогов и сборов» по решению Солнечногорского суда, а 257 с долгами по непогашенным кредитам. Известно, что его счета были заблокированы ещё в 2016 году.

В 2021 году Давлетгильдеев* был замешан в громком деле, которое и принесло ему широкую известность. Тогда бывший депутат Госдумы Владимир Жириновский подал в суд на него и «Дождь»* из-за обвинений в домогательствах. В 2022 году журналисту удалось выиграть это дело. В том же году он покинул Россию незадолго до закрытия телеканала. В 2024 году Минюст внёс его в список иностранных агентов. Он распространял недостоверную информации о правительстве РФ и пропагандировал ЛГБТ**.

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Ранее стало известно, что правозащитник Лев Пономарёв* имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой России в размере около 400 тысяч рублей. Значительная часть долга образовалась из-за неоплаченных административных штрафов.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Юлия Сафиулина
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