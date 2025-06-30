Журналист Давлетгильдеев* задолжал налоговой почти один миллион рублей

Как сообщает издание, на иноагенте числится десять исполнительных производств. Общая сумма составляет 948 тысяч рублей, из которых 691 тысяча связана с «взысканием налогов и сборов» по решению Солнечногорского суда, а 257 с долгами по непогашенным кредитам. Известно, что его счета были заблокированы ещё в 2016 году.

В 2021 году Давлетгильдеев* был замешан в громком деле, которое и принесло ему широкую известность. Тогда бывший депутат Госдумы Владимир Жириновский подал в суд на него и «Дождь»* из-за обвинений в домогательствах. В 2022 году журналисту удалось выиграть это дело. В том же году он покинул Россию незадолго до закрытия телеканала. В 2024 году Минюст внёс его в список иностранных агентов. Он распространял недостоверную информации о правительстве РФ и пропагандировал ЛГБТ**.