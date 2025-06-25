Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 10:31

Правозащитник-иноагент задолжал российской налоговой почти 400 тысяч рублей

Правозащитник Пономарёв* задолжал ФНС почти 400 тысяч рублей

Лев Пономарёв*. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Лев Пономарёв*. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Общественный и политический деятель, а также правозащитник Лев Пономарёв* имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой России в размере около 400 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Значительная часть долга образовалась из-за неоплаченных административных штрафов. В частности, Пономарёва* за последние два года четырежды штрафовали за нарушения, связанные с деятельностью иностранного агента, на общую сумму 165 тысяч рублей.

Несмотря на то, что 83-летний Пономарёв*, покинувший Россию в апреле 2022 года, формально остаётся учредителем и руководителем Открытого правозащитного института имени Андрея Сахарова, деятельность учреждения практически прекратилась за последние три года.

Захарова пожелала уехавшим из России иноагентам наконец обрести родину
Захарова пожелала уехавшим из России иноагентам наконец обрести родину

Ранее суд в Москве отклонил просьбу лидера группы «Каста» Влади*, об исключении из списка иноагентов. Судья заявила, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

* Включены в список иностранных агентов Минюста России.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ФНС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar