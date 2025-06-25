Правозащитник-иноагент задолжал российской налоговой почти 400 тысяч рублей

Общественный и политический деятель, а также правозащитник Лев Пономарёв* имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой России в размере около 400 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Значительная часть долга образовалась из-за неоплаченных административных штрафов. В частности, Пономарёва* за последние два года четырежды штрафовали за нарушения, связанные с деятельностью иностранного агента, на общую сумму 165 тысяч рублей.

Несмотря на то, что 83-летний Пономарёв*, покинувший Россию в апреле 2022 года, формально остаётся учредителем и руководителем Открытого правозащитного института имени Андрея Сахарова, деятельность учреждения практически прекратилась за последние три года.

Ранее суд в Москве отклонил просьбу лидера группы «Каста» Влади*, об исключении из списка иноагентов. Судья заявила, что исковые требования не подлежат удовлетворению.