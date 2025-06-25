Правозащитник-иноагент задолжал российской налоговой почти 400 тысяч рублей
Правозащитник Пономарёв* задолжал ФНС почти 400 тысяч рублей
Лев Пономарёв*. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
Общественный и политический деятель, а также правозащитник Лев Пономарёв* имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой России в размере около 400 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».
Значительная часть долга образовалась из-за неоплаченных административных штрафов. В частности, Пономарёва* за последние два года четырежды штрафовали за нарушения, связанные с деятельностью иностранного агента, на общую сумму 165 тысяч рублей.
Несмотря на то, что 83-летний Пономарёв*, покинувший Россию в апреле 2022 года, формально остаётся учредителем и руководителем Открытого правозащитного института имени Андрея Сахарова, деятельность учреждения практически прекратилась за последние три года.
Ранее суд в Москве отклонил просьбу лидера группы «Каста» Влади*, об исключении из списка иноагентов. Судья заявила, что исковые требования не подлежат удовлетворению.
* Включены в список иностранных агентов Минюста России.