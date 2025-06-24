Суд не стал исключать сбежавшего из России рэпера Влади* из числа иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил просьбу лидера группы «Каста» Владислава Лешкевича*, известного как Влади*, об исключении из списка иностранных агентов, сообщила корреспондент ТАСС из зала суда. Судья заявила, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

Напомним, Влади* был признан российским Минюстом иноагентом в январе этого года. Некогда популярная группа «Каста» сбежала из России после начала СВО. Дела за границей у артистов не особо пошли: не помогла исполнителям даже критика в адрес родной страны.