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Регион
24 июня, 09:32

Суд не стал исключать сбежавшего из России рэпера Влади* из числа иноагентов

Группа «Каста». Обложка © kasta

Группа «Каста». Обложка © kasta

Замоскворецкий суд Москвы отклонил просьбу лидера группы «Каста» Владислава Лешкевича*, известного как Влади*, об исключении из списка иностранных агентов, сообщила корреспондент ТАСС из зала суда. Судья заявила, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

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Напомним, Влади* был признан российским Минюстом иноагентом в январе этого года. Некогда популярная группа «Каста» сбежала из России после начала СВО. Дела за границей у артистов не особо пошли: не помогла исполнителям даже критика в адрес родной страны.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
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