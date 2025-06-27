Актёр Белый* запретил называть себя российским артистом

Покинувший Россию актёр Анатолий Белый* хочет, чтобы его назвали израильским, а не российским артистом. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, Белый* покинул Россию после начала специальной военной операции и переехал в Израиль. Ранее он намеревался собирать деньги на финансирование ВСУ на своих концертах. Проведением мероприятий, где артист будет читать стихи и прозу, занимается якобы волонтёрская организация «Общее дело».