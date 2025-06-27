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Регион
27 июня, 11:26

Актёр Белый* запретил называть себя российским артистом

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Покинувший Россию актёр Анатолий Белый* хочет, чтобы его назвали израильским, а не российским артистом. Об этом сообщает StarHit.

«Мне важно, чтобы в релизах упоминали «израильский артист». Не «российский». Не «бывший российский», — заявил иноагент.
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Напомним, Белый* покинул Россию после начала специальной военной операции и переехал в Израиль. Ранее он намеревался собирать деньги на финансирование ВСУ на своих концертах. Проведением мероприятий, где артист будет читать стихи и прозу, занимается якобы волонтёрская организация «Общее дело».

*Включён в реестр иноагентов Минюста России.

Александра Вишнякова
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