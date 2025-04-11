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Регион
11 апреля, 18:48

Сбежавший из России актёр Белый* собирает деньги для ВСУ на концертах в Израиле

«Абзац»: Анатолий Белый* будет собирать деньги для ВСУ на концертах

Анатолий Белый*. Обложка © Facebook (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / Анатолий Белый*

Анатолий Белый*. Обложка © Facebook (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / Анатолий Белый*

Покинувший Россию актёр Анатолий Белый* будет собирать деньги на финансирование ВСУ на своих концертах в Израиле. Об этом заявляет издание «Абзац». Проведением мероприятий, где артист будет читать стихи и прозу, занимается якобы волонтёрская организация «Общее дело».

«Тёплый вечер общения со зрителями, чтение стихов и прозы от Анатолия Белого*, а также яркий и незабываемый концерт, который невероятным образом соединит в себе украинскую, израильскую и европейскую палитру цветов», — цитирует издание публикацию из соцсетей организации, утверждая, что собранные средства будут направлены на финансирование ВСУ.
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Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал переименовать иностранных агентов в предателей России. Общественный деятель также предложил проставлять всем, кто обладает соответствующим статусом, специальный штампы в паспорте.

*Включён в реестр иноагентов Минюста России.

Юрий Лысенко
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