Сбежавший из России актёр Белый* собирает деньги для ВСУ на концертах в Израиле
«Абзац»: Анатолий Белый* будет собирать деньги для ВСУ на концертах
Анатолий Белый*. Обложка © Facebook (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / Анатолий Белый*
Покинувший Россию актёр Анатолий Белый* будет собирать деньги на финансирование ВСУ на своих концертах в Израиле. Об этом заявляет издание «Абзац». Проведением мероприятий, где артист будет читать стихи и прозу, занимается якобы волонтёрская организация «Общее дело».
«Тёплый вечер общения со зрителями, чтение стихов и прозы от Анатолия Белого*, а также яркий и незабываемый концерт, который невероятным образом соединит в себе украинскую, израильскую и европейскую палитру цветов», — цитирует издание публикацию из соцсетей организации, утверждая, что собранные средства будут направлены на финансирование ВСУ.
Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал переименовать иностранных агентов в предателей России. Общественный деятель также предложил проставлять всем, кто обладает соответствующим статусом, специальный штампы в паспорте.
*Включён в реестр иноагентов Минюста России.