Сбежавший из России актёр Белый* собирает деньги для ВСУ на концертах в Израиле

Покинувший Россию актёр Анатолий Белый* будет собирать деньги на финансирование ВСУ на своих концертах в Израиле. Об этом заявляет издание «Абзац». Проведением мероприятий, где артист будет читать стихи и прозу, занимается якобы волонтёрская организация «Общее дело».