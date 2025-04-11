Иноагенты должны быть переименованы в предателей России, а в их паспортах нужно проставлять соответствующий штамп. К этому призвал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин

Глава ФПБК напомнил, что после начала спецоперации на Украине многие отечественные артисты, политики и соцактивисты уехали за границу. Собеседник издания утверждает, что они сбежали, чтобы взаимодействовать со странами НАТО и сотрудничать с западными спецслужбами и фондами.