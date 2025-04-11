Предатели России: Бородин призвал ставить особые штампы в паспорте иноагентов
Бородин призвал переименовать иностранных агентов в предателей России
Паспорт РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production
Иноагенты должны быть переименованы в предателей России, а в их паспортах нужно проставлять соответствующий штамп. К этому призвал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин
«Это предатели России, в этом нас поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Мы подготовим инициативу на имя председателя Госдумы, чтобы говорили не «иноагент», а «предатель». Надо в паспорте ставить штамп «предатель России». В российский паспорт, в загранпаспорт и вносить в базу. Когда будет такой штамп в паспорте, их в других странах будут брать на контроль», — приводит заявление Бородина NEWS.ru.
Глава ФПБК напомнил, что после начала спецоперации на Украине многие отечественные артисты, политики и соцактивисты уехали за границу. Собеседник издания утверждает, что они сбежали, чтобы взаимодействовать со странами НАТО и сотрудничать с западными спецслужбами и фондами.
Ранее в Минюсте сообщили, что российского актёра и телеведущего Ивана Урганта проверят на предмет оснований на внесение в перечень иностранных агентов. Если таковые найдутся, то ему присвоят соответствующий статус. Напомним, что ранее сообщалось, что шоумен зарегистрировал ИП в Париже, однако сам Ургант это отрицает.