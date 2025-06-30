Уехавшая из России оперная певица Максакова* задолжала крупную сумму ФНС
Заочно арестованная певица Максакова* накопила задолженность в 615 тысяч рублей
Мария Максакова-Игенбергс*. Обложка © Kinopoisk.ru
ФНС требует от оперной певицы Марии Максаковой*, заочно арестованной по обвинению в призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ, выплаты долга в размере 615 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Мария Максакова-Игенбергс* имеет налоговую задолженность перед уполномоченным органом в размере 614 тысяч 963 рубля», — рассказал собеседник ТАСС.
А ранее против Максаковой* был зарегистрирован протокол об административном правонарушении. Её обвиняют в несоблюдении порядка деятельности иностранного агента. Певице грозит штраф до 50 тысяч рублей.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.