Певицу Максакову* снова обвиняют в нарушении закона об иноагентах

Пресненский суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении против оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс*. Её обвиняют в несоблюдении порядка деятельности иностранного агента.

«Пресненский районный суд зарегистрировал административный материал о нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении Максаковой-Игенбергс* М. П.», — указано в документах суда.

Сейчас материалы об административном правонарушении только зарегистрированы. Певице снова грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее Максакова* пыталась оспорить права своих детей на квартиру. Она утверждала, что подписала договор в состоянии алкогольного опьянения и не могла правильно оценить содержание документов.