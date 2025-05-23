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22 мая, 23:34

Певицу Максакову* снова обвиняют в нарушении закона об иноагентах

Мария Максакова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamaksakova

Мария Максакова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamaksakova

Пресненский суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении против оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс*. Её обвиняют в несоблюдении порядка деятельности иностранного агента.

«Пресненский районный суд зарегистрировал административный материал о нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении Максаковой-Игенбергс* М. П.», — указано в документах суда.

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Сейчас материалы об административном правонарушении только зарегистрированы. Певице снова грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее Максакова* пыталась оспорить права своих детей на квартиру. Она утверждала, что подписала договор в состоянии алкогольного опьянения и не могла правильно оценить содержание документов.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Лия Мурадьян
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