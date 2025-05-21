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21 мая, 04:03

Максакова* пыталась добиться отмены прав детей на недвижимость

РИАН: Певица Максакова* пыталась через суд оспорить права детей на квартиру

Мария Максакова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamaksakova

Мария Максакова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamaksakova

Певица Мария Максакова* обратилась в московский суд с требованием отменить права детей Ильи и Людмилы на недвижимость. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые оказались в распоряжение РИА «Новости».

Процесс по иску стартовал в прошлом году. Суд отклонил просьбу Максаковой*, после чего она подала апелляцию. Судебные инстанции дважды возвращали заявление без рассмотрения по существу. Окончательное решение вступило в силу в текущем году.

В документах говорится, что певица оформила договор дарения на указанное жильё, но не зарегистрировала переход собственности. По её словам, препятствием стало отсутствие свободного времени и доверенных лиц для оформления сделки. В результате требования не были удовлетворены, что и стало причиной обращения в суд.

Артистка предъявила встречный иск с целью признания договора дарения недействительным. Мария* аргументировала это тем, что договор был подписан в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего она не могла адекватно оценить содержание документов.

В 2021-м году дети Максаковой* подали иск с требованием оформить на них квартиру площадью 260 квадратных метров на Краснопресненской набережной, оценённую примерно в 200 миллионов рублей.

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Напомним, Максакова* является иноагентом ещё с мая 2023 года. В феврале этого года против неё было возбуждено уголовное дело, певица обвиняется в уклонении от обязанностей иностранного агента. Она не промаркировала материалы на своём ютуб-канале. Артистке грозит до двух лет лишения свободы.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Тимур Хингеев
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