Максакова* пыталась добиться отмены прав детей на недвижимость

Певица Мария Максакова* обратилась в московский суд с требованием отменить права детей Ильи и Людмилы на недвижимость. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые оказались в распоряжение РИА «Новости».

Процесс по иску стартовал в прошлом году. Суд отклонил просьбу Максаковой*, после чего она подала апелляцию. Судебные инстанции дважды возвращали заявление без рассмотрения по существу. Окончательное решение вступило в силу в текущем году.

В документах говорится, что певица оформила договор дарения на указанное жильё, но не зарегистрировала переход собственности. По её словам, препятствием стало отсутствие свободного времени и доверенных лиц для оформления сделки. В результате требования не были удовлетворены, что и стало причиной обращения в суд.

Артистка предъявила встречный иск с целью признания договора дарения недействительным. Мария* аргументировала это тем, что договор был подписан в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего она не могла адекватно оценить содержание документов.

В 2021-м году дети Максаковой* подали иск с требованием оформить на них квартиру площадью 260 квадратных метров на Краснопресненской набережной, оценённую примерно в 200 миллионов рублей.