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Регион
19 мая, 07:25

Покинувшую Россию Чирикову* хотели выселить из её жилья в Москве

Суд Москвы не стал рассматривать иск о выселении экоактивистки Чириковой*

Евгения Чирикова*. Обложка © wikimedia.org

Евгения Чирикова*. Обложка © wikimedia.org

Коптевский суд Москвы отклонил иск о выселении из жилья Евгении Чириковой*, который был подан вскоре после того, как суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте и обыске в квартире экоактивистки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Против Чириковой* возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ, она объявлена в международный розыск. Следствие утверждает, что в опубликованном ею видео содержится недостоверная информация о действиях российской армии в отношении мирного населения Украины.

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Ранее Минюст РФ включил Чирикову* в список иностранных агентов, а впоследствии – в перечень террористов и экстремистов. Также экоактивистку обвиняют в публичном оправдании терроризма в связи с интервью, в котором она выразила поддержку запрещённым на территории РФ организациям. Известно, что Чирикова* сейчас проживает за границей.

* Включена в список иноагентов.

Алиса Хуссаин
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