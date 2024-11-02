Сбежавшая в Эстонию экоактивистка Чирикова* наговорила в интервью на 5 лет тюрьмы

В отношении лидера движения «Экологическая оборона Московской области» Евгении Чириковой* заведено новое уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичного СК. Экоактивистку обвиняют в оправдании терроризма, сейчас она проживает в Эстонию.

«Следствием установлено, что не позднее 8 августа 2023 года Чирикова* приняла участие в трансляции одного из видеохостингов, а также дала интервью, в котором, согласно заключению лингвистического исследования, содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в тексте СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма». Чириковой* предъявлено заочное обвинение, в скором времени её объявят в международный розыск. Ранее обвиняемая уже стала фигурантом дела по ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации».

Ранее Измайловский суд Москвы заочно арестовал Дарью Богданову**, правнучку знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова, по делу о призывах к терроризму. Она признана иноагентом в России и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.