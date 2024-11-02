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2 ноября, 14:54

Сбежавшая в Эстонию экоактивистка Чирикова* наговорила в интервью на 5 лет тюрьмы

Экоактивистка Чирикова* стала фигурантом дела об оправдании терроризма

Евгения Чирикова*. Обложка © wikimedia.org

Евгения Чирикова*. Обложка © wikimedia.org

В отношении лидера движения «Экологическая оборона Московской области» Евгении Чириковой* заведено новое уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичного СК. Экоактивистку обвиняют в оправдании терроризма, сейчас она проживает в Эстонию.

«Следствием установлено, что не позднее 8 августа 2023 года Чирикова* приняла участие в трансляции одного из видеохостингов, а также дала интервью, в котором, согласно заключению лингвистического исследования, содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в тексте СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма». Чириковой* предъявлено заочное обвинение, в скором времени её объявят в международный розыск. Ранее обвиняемая уже стала фигурантом дела по ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации».

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Ранее Измайловский суд Москвы заочно арестовал Дарью Богданову**, правнучку знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова, по делу о призывах к терроризму. Она признана иноагентом в России и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Включена в список иноагентов.

** Включена в список иноагентов и перечень террористов и экстремистов.

Татьяна Миссуми
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